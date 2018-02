später lesen Deudesfeld Prügelei an Fastnacht: Mann wird verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Ein betrunkener 27-Jähriger ist laut Polizei am Montag nach dem Fastnachtszug zwischen 19.45 und 20 Uhr in Duedesfeld vor dem Hotel zur Post von drei jungen Männer geschlagen und leicht verletzt worden. Eine Anzeige sei erst am Dienstag gestellt worden, teilt die Polizei mit.