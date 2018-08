später lesen Vereine Radtour durch die Vulkaneifel Teilen

Twittern

Teilen



(red) Für Donnerstag, 9. August, bietet Radwanderführer Gerhard Haßtenteufel eine geführte Radtour 50plus (40 Kilometer durch die Vulkaneifel) an. Start ist um 13.30 Uhr am Parkplatz am Bahnhof Daun.