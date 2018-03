Rebschutz ist das Thema

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel bietet in Kooperation mit der RWZ und der Mittelrheinischen Rebschutz-GmbH im Rahmen der Winterarbeit und Berufsweiterbildung Informationsabende mit Themen über den Pflanzenschutz im Weinbau an. Ein Thema der Informationsabende wird auch die neue Düngeverordnung sein. Die Informationabende beginnen jeweils um 17 Uhr.



Dienstag, 27. Februar: Hotel Deutschherrenhof in Zeltingen-Rachtig.



Donnerstag, 1. März: Hotel Pollmann in Ernst.



Dienstag, 6. März: Hotel Briedeler Haus in Briedel.



Donnerstag, 8. März: Hotel Leinenhof in Schweich.