Rechtsanwalt referiert über Jagd

„Rechte und Pflichten von Jagdgenossenschaften“ lautet das Thema der Bezirksversammlung des Kreisbauernverbandes Daun am Mittwoch, 14. Februar, um 20 Uhr im Gemeindehaus in Bongard, Im Wolfswieschen. Im Rahmen eines Vortrages von Rechtsanwalt Marcus Hehn, Justiziar Bauern- und Winzerverband Rheinland-Naussau, werden die Rechte und Pflichten von Jagdgenossenschaften dargestellt. Seit 2010 haben sich die Anforderungen an die Jagdvorstände erhöht, aber sie können mehr Einfluss nehmen auf die Verhältnisse vor Ort und Fragen nach einem angemessenen Abschuss vertraglich mit einem Jagdpächter regeln.