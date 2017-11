später lesen Rentner bestohlen: Polizei warnt vor Trickdieben Teilen

Gerolstein (red) Einen Fall von Trickdiebstahl in Gerolstein nimmt die Polizei zum Anlass, vor solchen Machenschaften zu warnen: Am Dienstagvormittag, 28. November, sprach ein Mann einen 91-jährigen Rentner auf dem Parkplatz am Rondell in Gerolstein an und bat ihn, Geld zu wechseln. Als der 91-Jährige behilflich sein wollte und seine Geldbörse öffnete, verwickelte der Unbekannte den Rentner in ein Gespräch und lenkte ihn ab.