Rocken für den guten Zweck

(red) Die Rockband Living Wrecks spielt am Samstag, 17. November, um 20 Uhr im Saal Hommes im Landhotel Gillenfelder Hof. Als special guest wird Rocco Giacobbe erwartet. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Die Band spielte schon im vergangenen Jahr ein Benefizkonzert in Gillenfeld. Dieses war ein voller Erfolg. Die Zuhörer waren eingeladen zu trinken, zu essen und sich natürlich an der Rockmusik der 60er und 70er Jahre zu erfreuen. Etwa 150 begeisterte Rock-Oldie-Fans haben dies auch getan. Der Erlös des Abends wurde in Gänze der Gillenfelder Krabbelgruppe „Maarmäuse“ zur Unterstützung des Projekts „Sanierung Gillenfelder Kinderspielplätze“ zur Verfügung gestellt. Während der Geldübergabe im Rahmen des Gillenfelder Adventsmarktes wurde die Idee geboren, ein weiteres Konzert für diesen guten Zweck abzuhalten.