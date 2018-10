Sansibar schlägt in der VG Gerolstein hohe Wellen

Der Wahlkampf der Bürgermeisterkandidaten

Ungeachtet des aktuellen Trubels hat der TV bei den Bürgermeister-Kandidaten nachgehakt, wie deren Wahlkampf-Endspurt aussieht.

Hans Peter Böffgen (parteilos) will seinen Wahlkampf mit einem Besuch des verkaufsoffenen Sonntages in Hillesheim beenden. Bis zum 21. Oktober hatte er in zwölf Wochen gut 100 Termine, danach 20 Termine in 13 Tagen. Böffgen sagt: „Ich setze darauf, dass meine Wählerinnen und Wähler mir ihr Vertrauen noch einmal schenken. Darüber hinaus möchte ich noch mehr Menschen speziell im Hillesheimer Land und an der Oberen Kyll überzeugen.“ Er rechnet „mit einem ganz knappen Wahlausgang“.

Gerald Schmitz (CDU) sagt: „Selbst am Wahltag möchte ich noch beim verkaufsoffenen Sonntag in Hillesheim für mich werben, um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu bekommen.“ Im Wahlkampf hatte er „in den ersten Wochen viele Gespräche mit Gruppierungen von CDU, FWG und Grünen und pro Tag zwei bis fünf Termine“. Eine Schwerpunktsetzung hatte er nicht vorgenommen: „Ich achte auf eine ausgewogene örtliche Verteilung.“ Eine Prognose zur Stichwahl will er nicht abgeben.

Ob Sieg oder Niederlage, klar sei: „Bis Jahresende werde ich meinen Polizeidienst wieder aufnehmen.“