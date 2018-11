Schließung der Geburtshilfe im Krankenhaus Daun: Landrat soll einen Aufschub erwirken

So gut besucht war eine Sitzung des „kleinen Kreistags“, dem Kreisausschuss des Kreises Vulkaneifel, wohl noch nie. Aus gegebenem Anlass: Geht es in den normalen Sitzungen um Vergabe von Bauaufträgen oder Vorbereitungen für den Kreistag, wurde außerplanmäßig das derzeit alles bestimmende Thema Schließung der Geburtshilfestation im Krankenhaus Daun auf die Tagesordnung gesetzt. Vor einer Woche war das Aus für die Abteilung verkündet worden. Als maßgeblicher Grund wurde angeführt, dass die schon seit Längerem währende Suche nach Belegärzten für die Abteilung erfolglos verlaufen sei. Das Krankenhaus brauche über die derzeit zwei Belegärzte hinaus aber mindestens einen weiteren Arzt, um die Versorgung der Patientinnen, wie es der Gesetzgeber vorschreibe, auf Dauer zu gewährleisten. Von der Schließung sind 17 Hebammen in Teilzeit betroffen.

In der Ausschusssitzung waren ausdrücklich auch Stellungnahmen aus den Reihen der zahlreichen anwesenden Gäste erwünscht. Werdende Väter und Mütter schilderten ihre große Sorgen, appellierten, die Schließung doch nicht zu vollziehen, und regten an, über Alternativen nachzudenken. Franz-Josef Jax, Geschäftsführer des Dauner Krankenhauses und damit Repräsentant des Trägers, der Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH, die ihren juristischen Sitz in Münster/Westfalen hat, äußerte Verständnis für „Wut, Enttäuschung un Verzweiflung“, blieb aber in der Sache aber unmissverständlich: „Die Entscheidung ist nicht umkehrbar.“ Das wollten die Mitglieder des Ausschusses und Landrat Thiel aber nicht einfach hinnehmen. So wurde der Verwaltungschef beauftragt, doch noch zu erreichen, dass die Geburtshilfeabteilung im Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun nicht vom Träger angekündigt am Jahresende geschlossen wird, sondern um einen Aufschub zu bitten. Sollte der um ein Jahr gewährt werden, solle ein tragfähiges Konzept für eine langfristige Sicherung der Geburtshilfe in der Kreisstadt erarbeitet werden.