(red) Ein Seminar zum Thema „One-Pot-Cooking“ bietet der Landfrauenverband für Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr im Köttelbacher Gemeindehaus an. Dabei werden Gerichte, die man in einem Topf zubereiten kann, vorgestellt. Mitzubringen sind ein Gedeck, Dessertschälchen und Besteck. Kursleiterin ist Birgit Leuschen-Meis. Gebühr: fünf Euro für Mitglieder, acht Euro für Nichtmitglieder plus Lebensmittelkosten (drei Euro).