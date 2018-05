Schöne Autos auf schönen Strecken

250 Oldtimer werden bei der 28. Auflage der Adenau Classic auf den Etappen in der Eifel und am Nürburgring-Nordschleife zu sehen sein.

(red) Drei Tage lang, vom 18. bis 20. Mai, werden Oldtimer aus rund sieben Jahrzehnten bei der diesjährigen Neuauflage der 28. Internationalen Adenau Classic über eine Gesamtdistanz von 480 Kilometern mit drei Etappen auf schönen Routen der Eifel, aber traditionell auch wieder auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs sein.

Dabei dürfen sie sich auch diesmal wieder über Applaus der Zuschauer am Streckenrand freuen, die sich diese besondere Oldtimer-Parade nicht entgehen lassen wollen und die, mit Fotoapparaten bewaffnet, die schönsten historischen Schätzchen ablichten möchten. Gemeldet haben sich Starter aus sechs europäischen Staaten und zehn Bundesländern.

Startschuss ist am Freitag, 18. Mai, um 10.30 Uhr im Eifeldorf am Nürburgring, wo Teams und Autos vorgestellt und präsentiert werden. Am Samstag, 19. Mai, startet um 8.30 Uhr vom Rallyezentrum am Dorint-Hotel Nürburgring das erste Fahrzeug in die zweite, diesmal insgesamt rund 250 Kilometer lange Etappe. Eine Station ist die ehemalige 33 Kilometer lange Rundstrecke in Nideggen, wo die Rallye-Teilnehmer auf den Spuren der legendären Eifelrundfahrt aus den 1920er Jahren wandeln. Mit der „Nacht der Motoren“ endet der zweite Tag im Dorint-Hotel am Nürburgring mit einem Nordschleifen-Buffet und „Benzingeflüster“. Was keine andere Oldtimerveranstaltung bieten kann und damit die Adenau Classic speziell macht, ist traditionell die Fahrt über die Nürburgring-Nordschleife. So haben sich allein 120 Teilnehmer nur für das freie Fahren dort angemeldet, das am Sonntag, 20. Mai, ab 7.45 Uhr im historischen Fahrerlager gestartet wird.

Nach der 90-minütigen Umrundung der „Grünen Hölle“ wird dann um 10 Uhr im historischen Fahrerlager die dritte und letzte Etappe über weitere 120 Kilometer gestartet.

Das älteste Fahrzeug ist ein Triumph 1800 aus dem Jahr 1947 und auch der Jaguar C-Type, Baujahr 1965, hat Seltenheitswert und ist ein beliebtes Motiv für Hobbyfotografen. Cheforganisator Alfred Novotny vom veranstaltenden Motorsportclub Adenau freut sich über die Teilnahme des kleinsten Fahrzeugs, einem Steyr-Puch 650 TR1, der mit seinen 40 PS in den 1960-er Jahren bei diversen Sporteinsätzen und Langstreckenrennen und auch im Rallye-Sport eine feste Größe war.

Am Sonntag, 20. Mai, kommen die Fahrzeuge gegen 14 Uhr zurück ins Ziel im historischen Fahrerlager am Nürburgring.