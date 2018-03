Schönster Wanderweg: Lieserpfad nominiert

(red) Die Fachzeitschrift Wandermagazin kürt jährlich „Deutschlands schönste Wanderwege“ in den Kategorien Touren (Tagestouren) und Routen (Weitwanderwege).

In diesem Jahr wurde der Lieserpfad vom Wandermagazin in die Liste der Nominierten in der Kategorie „Routen“ aufgenommen. Damit er eine Chance hat, die Wahl zu gewinnen, benötigt der Lieserpfad nun jede Stimme. Zudem nominiert wurde in der gleichen Kategorie die Eifelleiter (Brohltal) und in der Kategorie Routen die Traumschleife Saarschleife Tafeltour (Hochwald).

Die Wahl „Deutschlands schönste Wanderwege“ erfolgt über eine Online-Abstimmung, an der bis zum 30. Juni jeder teilnehmen kann. Als Dankeschön für die Teilnahme winken tolle Gewinnspiel-Preise. Über den Link www.wandermagazin.de/wahlstudio gelangt man direkt zur Abstimmung.

Neu war dieses Mal, dass jeder Vorschläge für Wanderwege einreichen konnte. Eine Expertenjury nominierte dann für beide Kategorien jeweils 15 Wege, die nun zur Wahl stehen.