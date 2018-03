später lesen Natur Schönster Weg: Lieserpfad nominiert Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Fachzeitschrift Wandermagazin kürt jährlich „Deutschlands schönste Wanderwege“ in den Kategorien Touren (Tagestouren) und Routen (Weitwanderwege). In diesem Jahr wurde der Lieserpfad vom Wandermagazin in die Liste der Nominierten in der Kategorie „Routen“ aufgenommen. Damit er eine Chance hat, die Wahl zu gewinnen, benötigt der Lieserpfad nun jede Stimme. Zudem nominiert wurde in der gleichen Kategorie die Eifelleiter (Brohltal) und in der Kategorie Routen die Traumschleife Saarschleife Tafeltour (Hochwald).