später lesen Kommunalpolitik Schritt für Schritt: Kelberg nimmt Freibad-Sanierung in Angriff FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Das gut 50 Jahre alte Freibad in Kelberg ist in die Jahre gekommen, an einer Modernisierung führt kein Weg mehr vorbei. Die Planung läuft, was genau das Vorhaben kosten wird, steht noch nicht fest.