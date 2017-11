später lesen Schrottdieb am Werk Teilen

Mürlenbach (mh) Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr Schrottteile aus Metall aus einem offen zugänglichen Container auf einem Grundstück in der Alten Straße in Mürlenbach entwendet. In diesem Zusammenhang ist ein weißer Transporter der Marke Mercedes aufgefallen.