Schüler diskutieren über Europa

(red) Die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt hat mit Schülern der Drei-Maare-Realschule plus und mit Fachoberschülern über „Ein Europa ohne Jugend hat keine Zukunft“ diskutiert. In der vollbesetzten Aula der Realschule plus sprach sie bei der anderthalbstündigen Veranstaltung mit über 150 motivierten Schülern über die Geschichte, die aktuellen Herausforderungen und über die Zukunft Europas. Unter Anleitung des kommissarischen Schulleiters Thomas Follmann, der Projektmanagerin Monika Klas und ihre Kollegen gut vorbereitet, gaben die Schüler zu Beginn in kurzen Referaten einen Überblick über die historische und ideengeschichtliche Entwicklung sowie die strukturelle und institutionelle Ausbildung Europas. Im offenen Gespräch wurde klar, dass in einer globalisierten Welt Europa nur demokratisch organisiert Lösungen finden kann.