Schüler führen „Andorra“ von Max Frisch auf

(red) „Andorra“ ist eines der bekanntesten Werke von Max Frisch (1911-1991). Der Deutsch-Leistungskurs der MSS11 am Thomas-Morus-Gymnasium wird das Stück am Donnerstag, 1. März, um 19.30 Uhr im Forum Daun zeigen. Das Stück thematisiert die Auswirkungen von Vorurteilen in der Gesellschaft, das Entstehen und die Eskalation von Gewalt, die Frage nach der Identität eines Menschen gegenüber dem Bild, das sich andere von ihm machen, sowie nicht zuletzt, wie mit Schuld umgegangen wird.