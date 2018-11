später lesen Daun Schüler informieren sich über die Vielfalt der Berufe Teilen

(red) Seit 1997 veranstaltet der Rotary Club Daun-Eifel jedes Jahr im November eine Berufsinformationsbörse für Schüler aller Schularten in Daun, die nächste am Freitag, 9. November. Neu ist der Veranstaltungsort Wehrbüschhalle in Daun, da das Forum zu eng wurde.