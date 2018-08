Schützenfest in Oberstadtfeld

(red) Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Oberstadtfeld lädt für 31. August und 1. September zum Schützenfest ein. Am Freitag ist ab 18.30 Uhr Pokalschießen mit Vereinen und Gruppen im Schützenhaus.

Jede Mannschaft darf aus drei bis fünf Personen bestehen, die besten drei Schützen werden gewertet. Die fünf besten Teams werden prämiert. Anmeldungen an Irmgard Wüstenfeld, Telefon 06596/1383. Der Samstag hat gleich mehrere Höhepunkte. Um 17.15 Uhr wird das Königspaar Doris und Peter Schommers abgeholt, um 17.30 Uhr startet die Heilige Messe in der Filialkirche St. Brigida, bei dem der Kinder- und Jugendchor Bettenfeld auftritt. Es folgen die Krönung der Schülerprinzessin Andrea Korst mit anschließender Parade, die Kranzniederlegung am Ehrenmahl und ein Unterhaltungsprogramm in der Gemeindehalle mit Tombola und dem Auftritt der „Neroburger“ ab 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.