Paten starten ins Jubiläumsjahr

(red) Die ehrenamtlichen Schul- und Ausbildungspaten im Landkreis Vulkaneifel und Vertreter des Caritasverbands Westeifel trafen sich zum Jahresauftakt. Andreas Rötering, der Fach- und Dienststellenleiter und Melanie Schermann, Projektkoordinatorin, hielten Rückblick auf das Jahr 2017 und informierten über Pläne in 2018, in dem das Projekt zehnjähriges Jubiläum feiert. Letztes Jahr konnten 95 Kinder und Jugendliche unterstützt werden. Die Paten waren an zehn Grund-, fünf Realschulen plus, der Berufsbildenden Schule sowie einem Förderzentrum aktiv. Das Projekt wurde mit dem Zukunftspreis Heimat der Volksbank RheinAhrEifel ausgezeichnet.