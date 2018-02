später lesen Polizei Schwelbrand in der Heinrich-Hertz-Kaserne Teilen

An einem Gebäude in der Heinrich-Hertz-Kaserne ist es am Mittwoch um 11.55 Uhr zu einem Brand gekommen. Laut Polizei sind bei Schweißarbeiten an Bitumenbahnen auf dem Dach Dämmmaterial entzündet worden. Es entstand ein Schwelbrand, der durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Daun, Mehren und Darscheid schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.