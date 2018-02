Sechsjähriges Mädchen wird bei Unfall verletzt

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Mittwoch um 12.25 Uhr bei einem Unfall in Daun-Neunkirchen verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines VW Golf auf der Neunkirchner Straße langsam an einem Schulbus vorbei. Vor dem Bus lief plötzlich das Mädchen auf die Straße. Der Autofahrer konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind mit dem Auto vorne rechts. Das Mädchen klagte über starke Schmerzen im linken Bein, es wurde durch das DRK ins Krankenhaus gebracht.