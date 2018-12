Seit 1978 gibt es in den Pfarreien Nürburg (Kreis Ahrweiler) und Welcherath (Kreis Vulkaneifel) mit den Orten Brücktal, Drees, Kirsbach, Meuspath und Reimerath eine katholische Frauengemeinschaft (kfd).

„Gott sei Dank!“ – In diesem Ausruf verbinden sich in diesen Wochen bei Vorstand, Präses und Mitgliedern der kfd der Pfarreien Nürburg und Welcherath die Vorfreude auf das Jubiläumsfest (siehe Info) und auch Erleichterung.

Denn während landauf, landab die katholischen Frauengemeinschaften das Schicksal etlicher weiterer traditioneller Vereine teilen und aufgelöst wurden oder werden, steht die Gruppe der sieben Dörfer im „Ländchen“ und am Nürburgring verhältnismäßig gut da. „Natürlich wünschen auch wir uns neue und jüngere Mitglieder“, räumt die Vorsitzende Annemie Müller (Welcherath) ein, als sie gemeinsam mit Klaus Kohnz, Dechant, Ortspfarrer und Präses der kfd, einen Streifzug durch die vier Jahrzehnte seit der Gründung am 14. Dezember 1978 hält.

„Wir haben immerhin noch 42 Mitglieder, und wir Frauen vom Vorstand sowie die Ansprechpartnerinnen der einzelnen Dörfer sind uns einig dass wir unser Ehrenamt auch in der kommenden Laufzeit fortzuführen bereit sind“, erklärt die Vorsitzende. Und betont: „Wir sind ein gut eingespieltes Team. Da macht die Arbeit Spaß.“

Zum Beispiel das vor einigen Jahren eingeführte und sehr gut angenommene Heringsessen nach dem Aschermittwochsgottesdienst in Nürburg. Oder die Maiandachten in den Pfarrkirchen und Kapellen. Auch das Binden und Verkaufen der Kräutersträuße an Maria Himmelfahrt sowie ein oder zwei Mal im Jahr ein Vortragsabend.

Und der Kinderspiel-Nachmittag in den Sommerferien in Zusammenarbeit mit Jugendpfleger Jürgen Schwarzmann vom Mehrgenerationenhaus Adenau. Gemeinsam mit den kfd-Gruppen aus Bodenbach und Müllenbach finden die jährlichen Wallfahrten (zuletzt zur Schornkapelle in Schuld) und die Jahresausflüge (2018 zum Rursee) statt.

Wird – wie beim Heringsessen und bei der Kräutersträuße-Aktion – ein Erlös erwirtschaftet, kommt das Geld karitativen Zwecken zu Gute. Etwa der Initiative „Unser Notarzt“ (Verbandsgemeinde Adenau) und den „Tafeln“ in Adenau und Daun. Oder der Ärztin Lu Näckel (Adenau), die sich in ihrem Urlaub bei den Ärmsten der Armen im Südsudan engagiert.

Rechnet man zu den 13 169 Euro aus den letzten zehn Jahren die mehr als 55 000 Euro hinzu, die im ersten Vierteljahrhundert des Bestehens der kfd Nürburg/Welcherath bei Basaren und anderen Veranstaltungen zusammenkamen, hat das „Geburtstagskind“ bis heute rund 70 000 Euro erwirtschaftet und wieder verteilt.

Dementsprechend wird bei der 40-Jahr-Feier auf Präsente für die Geehrten verzichtet. Statt dessen, und das sei beschlossene Sache, betont Annemie Müller, erhalte Lu Näckel eine Spende, und auch die dem Verein eventuell zugedachten Geldgeschenke flössen in das Projekt der Ärztin. Die Gründung einer kfd für zwei Pfarreien vor 40 Jahren sei eine sehr weise Entscheidung gewesen, erklärt Pfarrer Klaus Kohnz mit Blick auf die damalige Initiative seines Vorgängers, Pfarrer Josef Klee, sowie auf die Aufbauarbeit der ersten beiden Vorsitzenden Agnes Wagner und Agnes Pauly.

Bis heute sei die kfd eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen den beiden Pfarreien, meint der Geistliche.