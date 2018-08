Seit 50 Jahren Spaß und Sport für die ganze Familie

Seit 1967 hat Kelberg ein Freibad, seit 1968 eine DLRG-Ortsgruppe: Das Jubiläum wird am 18. August gefeiert.

(bb) Seit 13 Jahren ist Josef Hausen (71) der Vorsitzende der Kelberger DLRG. Der pensionierte Lehrer hatte damals das Amt in schwierigen Zeiten übernommen, der Fortbestand war gar gefährdet, doch mit einem „klasse Vorstandsteam“ (siehe Extra) gelang die Wende.

Heute hat der Verein 120 Mitglieder; mehr als die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Ganzjährig findet Training statt – im Sommer natürlich im Freibad in Kelberg, ansonsten in den Hallenbädern in Steineberg und in Daun. Pro Jahr verleiht die DLRG etwa 50 Schwimm- und Rettungsabzeichen. Sie unterstützt die Weiterbildung von Mitgliedern, vermittelt Einsätze im Küstenrettungsdienst, kooperiert mit der örtlichen Grund- und Realschule plus, markiert die Saisoneröffnung und den Saisonabschluss jeweils mit einem Grill- und Spielfest. „Schwimmen hält fit und die DLRG macht Spaß“, so bringt Josef Hausen die größten Vorzüge des Vereins auf den Punkt.

1968, im Jahr nach der Fertigstellung des Freibades, war die DLRG-Ortsgruppe Kelberg gegründet worden. Den ersten Vorstand bildeten seinerzeit Heinz-Werner Lützenkirchen, Hans Groß, Klaus Sippel, Hans Cors, Ursula Pilko, Johannes Hoffmann und Elisabeth Schmitz (heute Schmeier).

Sechs Frauen und Männer sind seit 50 Jahren Mitglied: Margret Kreusch, Heinz-Werner Lützenkirchen, Elisabeth Schmeier, Edeltrud Schüssler, Peter Seifert und Irmgard Theisen.

An Besonderheiten aus einem halben Jahrhundert Vereinsgeschichte stehen die Ausbildung von Hunderten Soldaten des ehemaligen Bundeswehrstandorts Ulmen in der Chronik, auch der erste Platz einer Kelberger Schwimmgruppe beim Bundesfinale in Berlin sowie ein Spezial-Triathlon aus Schwimmen, Laufen und Schießen. Regelmäßig stehen für die Mitglieder Wanderungen und Fahrten in Erlebnisbäder auf dem Jahresplan. Und wenn es darüber hinaus etwas zu feiern gibt, wie jetzt das 50-Jährige, dann stehen Spiel und Spaß im und am Wasser für alle Generationen auf dem Programm (siehe Info).

FOTO: TV / privat