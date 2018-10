später lesen PARTEIEN Senioren-Union trifft sich Teilen

(red) Der Kreisvorsitzende der Senioren-Union, Helmut Klassmann, lädt zur Vorstandssitzung am Montag, 8. Oktober, um 10 Uhr in die Vulkanstuben nach Dreis-Brück ein. In der Vorstandssitzung wird der CDU-Kreisvorsitzende, Gordon Schnieder MdL, zur aktuellen politischen Lage Stellung nehmen.