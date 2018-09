später lesen Senioren Seniorenbeirat lädt ein Teilen

(red) Der Dauner Seniorenbeirat lädt ein zur Informationsveranstaltung am Montag ,10. September, ab 14 Uhr im TuS-Treff an den Tennisplätzen im Liesertal. Menschen aus einem fernen Land werden berichten, warum sie ihr Heimatland verlassen und in der Fremde Asyl suchen mussten.