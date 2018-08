(red) Eine Kräuterexkursion in den „Kräutergarten“ rund um Dreis-Brück steht zum ersten Mal auf dem Programm des Eifelvereins Daun. Wanderführerin Lien Bauwens wird am Sonntag, 12. August, auf dieser Wanderung über wenige Kilometer, die auch für Familien mit Kindern und Rollstuhlfahrer geeignet ist, die Teilnehmer mit der Vielfalt einheimischer Kräuter und deren Wirkung vertraut machen.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Forum Daun und um 14 Uhr am Haus Vulkania in Dreis-Brück.

Anmeldungen bis 10. August bei Lien Bauwens telefonisch unter 06595/3119782 oder per E-Mail an danny.lien@vodafone.de

Info: www.eifelverein-daun.de