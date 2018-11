später lesen Kolumne Pitter So was von frisch! FOTO: TV / Werhan, Michael FOTO: TV / Werhan, Michael Teilen

Twittern

Teilen



Farbenfrohe Koalitionen schmieden, die Eifeler vereinigen und unsere schöne Heimat noch bekannter machen. All das, was sich die hiesigen Kommunalpolitiker – vor allem entlang der Kyll – gerade mächtig auf die Fahnen schreiben, mach ich schon seit Jahren bei unseren Diskussionsrunden in meiner Gartenlaube.