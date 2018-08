Sommerferien-Aktion: Den Leseratten winken Preise

(red) In den Sommerferien hat es wieder viele Leseratten in die Kreisbibliothek verschlagen. Die Ferienwochen nutzen große und kleine Leser, um sich mit der entsprechenden Lektüre für den Urlaub und die freien Tage einzudecken.

Viele Kinder und Jugendliche haben auch an der Sommerferien-Aktion „Ran ans Buch und ab in die Ferien“ teilgenommen. Neben dem Spaß am Lesen in der Freizeit, haben sie damit auch noch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen.

Am Freitag, 10. August, 16 Uhr, beendet die Kreisbibliothek den Lesesommer mit einer Veranstaltung, zu der alle, insbesondere die Leseclub-Mitglieder, ihre Eltern und Freunde eingeladen sind.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung finden die Preisziehung und die Übergabe der Sonderpreise statt. Im Rahmenprogramm liest Maximilian Stricker, der 2018 den Kreis Vulkaneifel im Lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels vertreten hat und sogar Regionalsieger wurde.

Außerdem kommt ein Finalist von „The Voice Kids“ aus dem Jahr 2016: Noel, der mit seiner Version des Liedes: „Rise like a phoenix“ von Conchita Wurst auftrat.