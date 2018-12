später lesen Dorfentwicklung Sonderpreis für Schalkenmehren FOTO: TV / Stephan Sartoris FOTO: TV / Stephan Sartoris Teilen

Twittern

Teilen



(sts) Die Goldmedaille für den Erfolg aus Landesebene im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Schalkenmehren in diesem Jahr schon eingeheimst, nun ist eine weitere Auszeichnung hinzugekommen. Innenminister Roger Lewentz (SPD, Zweiter von rechts) hat am Freitag den mit 3000 Euro dotierten Sonderpreis Innenentwicklung des Dorfwettbewerbs an das Maardorf überreicht.