(red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Gillenfeld lädt zur Sonntagswanderung am 4. November ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am alten Backhaus in der Holzmaarstraße in Gillenfeld. Die Teilnehmer erwartet eine acht Kilometer lange Rundtour durch das Tal der Kleinen Kyll, die Wolfsschlucht, auf den Mosenberg, zum Windsborn-Maar und durch das Elbachtal.