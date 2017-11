Sorge um Vermögen der kleinen Pfarreien

Die Reform im Bistum Trier sorgt auch nach der Überarbeitung weiter für Diskussionsstoff.

Daun/Gerolstein/Lissendorf (bb/sts) "Sehr begeistert" ist Klaus Beckermann (Lissendorf) davon, dass das Bistum Trier auf Proteste gegen den Zuschnitt der künftigen Großpfarreien reagiert hat. Im speziellen Fall bedeutet das: Steffeln und Lissendorf werden nun doch der Pfarrei Gerolstein angehören und nicht, wie zwischenzeitlich vorgesehen, Prüm. Dafür hatten sich mehr als 500 Menschen per Unterschrift, E-Mail und persönlichen Briefen eingesetzt.

"Ein großer Dank an alle, die sich binnen kürzester Zeit unserer Aktion, dass Steffeln und Lissendorf zu Gerolstein gehören sollen, angeschlossen haben", sagt Beckermann. "Das Bistum hat unsere Argumente ernst genommen und aus meiner Sicht damit an Glaubwürdigkeit gewonnen."

Anita Adams (Kirchweiler) kann sich grundsätzlich nicht mit der Reform anfreunden."Mich wundert es, dass sich in der Vulkaneifel so wenig Widerstand gegen die Trierer Pläne regt. Dabei steht meines Erachtens nach das Vermögen der kleineren Pfarreien auf dem Spiel, es sind Kirchenschließungen und die Auflösung von Einrichtungen wie zum Beispiel Büchereien zu befürchten. In Gesprächen mit anderen Pfarrangehörigen spüre ich vielfach Resignation."

Peter Hartogh (Schalkenmehren) befürchtet, "dass die Verantwortlichkeit der Menschen in den heutigen Pfarreien verloren geht, wenn die Einheiten so groß gebildet werden. Das wäre traurig, denn es stecken Jahrzehnte lange Aufbauarbeit und eine große Spendenbereitschaft in den Pfarreien. Anlässlich des Lutherjahres habe ich mit meiner Frau mit Blick auf die Zukunft der katholischen Kirche gedanklich durchgespielt, wie es wäre, evangelisch zu sein."

Hans Georg Hoffmann (Daun) ist Vorsitzender des Pfarrgemeinderats Daun und des Pfarreienrats der Pfarreiengemeinschaft Daun. Er sagt: "Angesichts der sich rasant verändernden gesellschaftlichen und damit auch kirchlichen Rahmenbedingungen ist aus meiner Sicht eine Neuorientierung unseres Bistums, wie sie von der Synode in den Blick genommen wurde, unumgänglich. Ein stures Festhalten an bisherigen Strukturen würde die Kirche zu einem Auslaufmodell werden lassen. Zugleich sind viele Menschen in den Gemeinden vor Ort verständlicherweise verunsichert und fragen sich, wie der Glaube und die damit verbundene Gemeinschaft auch in Zukunft weitergelebt und weitergegeben werden können. Gerade in den ländlichen Regionen wie der Eifel stellt die Größe der neuen XXL-Pfarreien eine riesige Herausforderung dar. Ich erwarte hier von der Bistumsleitung und den verantwortlichen Gremien zum einen kompetente Unterstützung in den anstehenden Umgestaltungsprozessen (Pastoral, Gremien, Personal), zum anderen wünsche ich mir, dass die Eigenverantwortung der Gläubigen (Laien und Priester) vor Ort ernst genommen wird."

Für Diethelm Stump (Mürlenbach) wird "bei den Einheiten in der geplanten Größenordnung der Überblick verloren gehen. Am meisten stört mich, dass das Vermögen der kleinen Pfarreien in andere Hände gegeben werden soll. Ich habe den Eindruck, dass das kirchliche Leben in unserer Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land gut läuft. Doch wie es in Zukunft aussieht, das steht bei den geplanten Dimensionen in den Sternen."

Ilse Zeimetz (Kelberg) sieht den neuen Zuschnitt kritisch. "Allein schon, dass die Räume Adenau, Hillesheim und Gerolstein in Zukunft eine Pfarrei bilden sollen, ist von den Distanzen und vom Zusammengehörigkeitsgefühl her gesehen problematisch. Ich bin skeptisch, ob sich dann überhaupt noch ausreichend Ehrenamtliche finden. Es ist ja schon in den vergangenen Jahren schwierig gewesen, die Gremien zu besetzen."