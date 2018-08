später lesen VEREINE Spaziergang für Senioren Teilen

(red) Der nächste Spaziergang für Senioren des Eifelvereins Daun findet am Mittwoch, 5. September, statt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Forum Daun. Von hier geht es in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt des kurzen Spaziergangs, dem Holzmaar.