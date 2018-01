SPD Vulkaneifel wandert auch bei dichtem Schneetreiben

(red) Wind, Kälte und dichtes Schneetreiben kann die Mitglieder des SPD-Kreisverbands Vulkaneifel nicht erschüttern. Geführt von Judith Mies (arduinna.de) besichtigten die Genossen, darunter die Vorsitzende der Kreisfraktion, Astrid Schmitt, MdL, und der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands, Jens Jenssen, die Landschaft um Steffeln. Neben den Sehenswürdigkeiten bestimmten Perspektiven für die Eifeler Jugend und natürlich die GroKo-Sondierungen die Gespräche. Gemütlich wurde es dann später im Vulkanhotel.

Der Wanderung vorausgegangen war eine parteiöffentliche Diskussionsrunde zur Bewertung der Sondierungsergebnisse zwischen CDU und SPD in Berlin in der Gastwirtschaft Sünnen. Der Kreisvorsitzende Jens Jenssen rief dazu auf, unabhängig von der Entscheidung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union den Erneuerungsprozess der SPD - als Mitmach-Partei - voranzubringen und so noch mehr Mitglieder aktiv einzubringen. Foto: Martin Löhnertz