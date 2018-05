Das Herzstück der neuen Fachabteilung

Stiftung ist im Januar gegründet worden

Die Lepper-Stiftung mit Sitz in Düsseldorf ist im Januar von Doris G. Lepper mit der Einbringung ihrer Gesellschaftsanteile an den Firmen TPS TechniTube Röhrenwerke GmbH (Daun), Eifelion GmbH (Daun) und TechniSat Digital GmbH Daun gegründet wurde.

In den nächsten Jahren wird auch der alleinige Gesellschafter der Techniropa Holding GmbH, Peter Lepper, seine Gesellschaftsanteile an die Stiftung stiften.