Spielplatz wird wieder eröffnet

Spielplatz in der Brunnenstraße in Üdersdorf gesperrt, da der Spielturm marode war, nun steht dort zur Freude der Kinder und ihrer Eltern ein neues Spielgerät und der Spielplatz ist wieder nutzbar. Die offizielle Wiedereröffnung wird mit einem kleinen Fest gefeiert, zu dem alle Kinder, Eltern, Bürger und Sponsoren eingeladen sind. Das Fest ist am Samstag, 26. Mai. Im Rahmen der Eröffnungsfeier wird um Unterstützung für die Benefiz-Radtour „Vor-Tour der Hoffnung“ gebeten, bei dem für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder in der Region gesammelt wird.