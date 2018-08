Sport und Spaß in Waldkönigen

Die DJK Waldkönigen lädt zu ihrem zweitägigen Sportfest für den 1. und 2. September ein. Samstags startet das Programm um 14.30 Uhr mit einem D-Jugendspiel der JSG Vulkanland in der Leistungsklasse.

Um 16 Uhr tragen die zweiten Mannschaften der SG Bongard/D/D-B/Waldkönigen und Kirchweiler ihr Meisterschaftsspiel aus. Danach sind Alt-Herren-Spiele und ab 20 Uhr eine Party. Der Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des MV Waldkönigen. Um 14.30 Uhr ist das Meisterschaftsspiel der einheimischen Spielgemeinschaft gegen die SG Ellscheid II. Ab 16.30 Uhr misst sich das einheimische Damenteam mit der SG Kylltal im Rheinlandpokal. An beiden Tagen gibt es Kaffee und Kuchen sowie Speisen am Imbissstand und Getränke am Bierpavillon.