Sportkreistag wählt Vorsitzenden

Ehrungen und die Wahl des Sporkreisvorsitzenden Vulkaneifel stehen beim Sportkreistag im Mittelpunkt

(red) Der Sportkreistag des Sportkreises Vulkaneifel findet am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr im Pfarrer-Hubert-Schmitz-Haus (Bürgerhaus), Pfarrer-Hubert-Schmitz-Straße 13, in Dockweiler statt. Themen sind das Totengedenken, die Grußworte der Ehrengäste, die Ansprache der SBR-Präsidentin Monika Sauer und der Bericht des Sportkreisvorsitzenden Friedbert Wißkirchen. Außerdem stehen Ehrungen und die Wahl des Sportkreisvorsitzenden und des Stellvertreters auf dem Programm sowie Anträge an den Sportkreistag.