Daun/Gerolstein (red) Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden in Gerolstein am Donnerstag, 14. Dezember, 13.30 bis 16.30 Uhr, im Rathaus.

Anmeldung unter 06591/13-214. In Daun ist Sprechstunde am Donnerstag, 28. Dezember, 14.15 bis 17.15 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Anmeldung unter 0 65 92/ 939-314.