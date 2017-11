später lesen Sprechstunde in Sachen Energie Teilen

Daun/Gerolstein (red) Die nächste Sprechstunde des Energieberaters findet in Daun am Donnerstag, 23. November, 14.15 bis 17.15 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung, Sitzungsraum 105, Leopoldstraße 29 statt.· Anmeldung unter Telefon 06592/939-314. In Gerolstein hat der Energiefachmann am Donnerstag, 14. Dezember, von 13.30 bis 16.30 Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus), Kyllweg 1. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.