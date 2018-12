Die Stadt Daun hat dem Unternehmer-Ehepaar Doris und Peter Lepper die Ehrenbürgerwürde für ihr unternehmerisches, soziales und kulturelles Engagement verliehen. Von Brigitte Bettscheider

Wenn Peter Lepper die Chance gehabt hätte, den lieben Gott bei der Konstruktion des menschlichen Körpers zu beraten, hätte er ihn mit der dreifachen Anzahl von Armen und Ohren und mit Schlafbedarf von nur einer Stunde pro Tag ausgestattet: Davon gab sich Stadtbürgermeister Martin Robrecht in der Feierstunde augenzwinkernd überzeugt. „Sie sind ständig in Aktion und auf der Suche nach neuen Herausforderungen“, wandte sich Robrecht in seiner Laudatio an den Unternehmer.

Er skizzierte die Firmengeschichte von der Gründung der TPS Technitube Röhrenwerke GmbH im Jahr 1975 bis zum heutigen Unternehmensverbund Techniropa Holding GmbH, deren Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter Peter Lepper immer noch ist.

Robrecht zählte als Beispiele der weltweit vertriebenen Produkte nahtlose Röhren, beste Unterhaltungselektronik, Möbel aus Weinkisten und E-Bikes auf, nannte als Mitarbeiterzahlen 1700 (weltweit) und 670 (in Daun). An Doris Lepper gewandt, sagte der Laudator: „Sie sind die Seele, das Herz und der Kitt des Unternehmens, dabei gleichbleibend charmant und zurückhaltend.“

Wenn auch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die unternehmensbezogene Bautätigkeit und die Zahlung von Gewerbe- und Grundsteuern für die Stadt und den Landkreis von enormer Bedeutung seien, so gehe das Engagement von Peter und Doris Lepper weit darüber hinaus, betonte Robrecht. Er erinnerte an die Sanierung des Burghofs, blickte auf die kürzlich erfolgte Übernahme des „Thomas-Morus-Carré“ und gab sich erleichtert, dass die leer stehende Brotfabrik inzwischen in Leppers Händen sei. „Hinzu kommt Ihr soziales und kulturelles Engagement in großem Stil“, brachte der Stadtbürgermeister eine Vielfalt an Sponsoring und Mäzenatentum durch das Unternehmerehepaar auf den Punkt – ob bei der schulischen oder universitären Ausbildung, durch Unterstützung des Dauner Krankenhauses oder beim Bau eines Kunstrasenplatzes für den TuS Daun. Aus der neu gegründeten Lepper-Stiftung fließen pro Jahr fünf bis zehn Millionen Euro in städtische und regionale Einrichtungen und Projekte.

„In Anerkennung und aus Dankbarkeit für dieses generöse Verhalten verleiht die Stadt Daun Ihnen auf einstimmigen Beschluss des Stadtrates vom 6. September 2018 die Ehrenbürgerwürde“ – so schloss Martin Robrecht seine Rede.

„Das ehrt und freut uns sehr“, lautete der Tenor der Dankesworte der neuen Ehrenbürger. Die Musik zu den Worten machte der 18-jährige Jonathan Bernardy aus Daun-Neunkirchen: hervorragend interpretierte Jazzstücke auf der Trompete, die mit der Galerie Augarde als Ort der Verleihung auch einen ausgezeichneten akustischen Rahmen hatten.