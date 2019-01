später lesen Neroth Sternsinger bringen Segen FOTO: TV / Stefanie Brakonier FOTO: TV / Stefanie Brakonier Teilen

(red) In Neroth haben die Sternsinger am Dreikönigstag den Segen „Christus mansionem benedicat“ für das neue Jahr in alle Häuser gebracht und mit großem Erfolg für das diesjährige Projekt „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ gesammelt.