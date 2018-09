später lesen Natur Still ruht der See im Herbst FOTO: TV / Mario Hübner FOTO: TV / Mario Hübner Teilen

(mh) Kaum vorstellbar: Nur wenige Tage ist es her, dass von morgens bis abends Trubel am und im Gemündener Maar herrschte - und zwar über etliche Wochen. Dem super Sommer sei Dank. Nun ruht der See wieder still, was angesichts einer Wassertemperatur von um die 16 Grad auch nicht weiter verwundert.