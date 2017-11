später lesen Täter wollen Scheibe einschlagen Teilen

Twittern

Teilen



Daun (red) Unbekannte haben zwischen Samstag, 25. November, 23.45 Uhr und Sonntag, 26. November, gegen Mitternacht, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Schweizstraße einzudringen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollten die Täter, an mehreren Fenstern die heruntergelassenen Rollläden hochzuschieben.