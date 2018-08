(red) Die Eifelvereinsortsgruppe Gillenfeld veranstaltet am Sonntag, 19. August, eine Tageswanderung auf der Königsetappe des Eifelsteigs zwischen Kordel und Trier. Burg Ramstein, das Butzerbachtal, die Pützlöcher und die Genovevahöhle sowie der Blick von den Buntsandsteinfelsen oberhalb von Pallien über die Römerstadt versprechen eine ganze Reihe von Höhepunkten auf der rund 17 Kilometer langen Strecke.

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am alten Backhaus in der Holzmaarstraße in Gillenfeld, von wo es mit Privat-Pkw nach Kordel geht, wo die Wanderung beginnt. Mitfahrer zahlen 5 Euro. Jeder sollte Rucksackverpflegung und Getränke mitführen. Abschluss ist am neu gestalteten Zurlaubener Ufer. Danach geht es mit dem Zug von Trier nach Kordel zu den Autos.

Anmeldungen bitte an Wanderführer Günter Schenk, Telefon 06573/1489, Mail sche.re@web.de