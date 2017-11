später lesen Teamgeist steht im Vordergrund Teilen

Daun (red) Sport bewegt, schweißt zusammen, ist gesund und kann viel bewirken: Aus diesem Grund öffnen sich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene am Samstag, 2. Dezember, die Türen der Wehrbüschhalle Daun, um in den Disziplinen Fußball, Basketball und Volleyball um den Sieg zu kämpfen. Teams, bestehend aus sieben Spielern, treten in allen drei Sportarten an.