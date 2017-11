später lesen Thermostate aus Gaststätte geklaut Teilen

Wallenborn (sts) Im Landhaus am Brubbel in Wallenborn sind am Samstag zwischen 15.30 und 16.15 Uhr mehrere Heizungsthermostate gestohlen worden: drei in der Gaststätte, eins auf der Damentoilette. Zu diesem Zeitpunkt hätte eine noch unbekannte Frau (1,70 Meter groß, schlanke Gestalt, grau-schwarze Haare) mit einem etwa fünf bis sechs Jahre alten Jungen an einem Tisch vor den Heizkörpern gesessen, teilt die Polizei mit.