Tödliche Beute

Die Jäger in der Region sind wachsam: Hunde können sich bei Wildschweinen mit der Aujeszkyschen Krankheit anstecken. Eine große Gefahr für den besten Freund des Menschen. David Falkner

Bitburg/Daun/Wittlich Zugegeben, der Name ist nicht einfach. Jeder, der aber einmal direkt mit der Aujeszkyschen Krankheit zu tun hatte, vergisst ihn trotzdem nicht. Die Erkrankung wurde nach ihrem Entdecker benannt, einem ungarischen Tierarzt. Sie befällt in erster Linie Schweine und Rinder. Für Menschen ist der Virus, der zu den Herpes-Viren zählt, ungefährlich (siehe Hintergrund). Wegen ihrer tollwutähnlichen Symptome wird sie auch Pseudowut genannt.

Für den besten Freund des Menschen, den Hund, verläuft die Aujeszkysche Krankheit tödlich. Und zwar ohne Ausnahme. "Ein schrecklicher Tod", erzählt Ulrich Umbach. Er ist Jagdmeister im Landkreis Vulkaneifel und Schweißhundeführer. 2009 steckte sich seine Hündin bei einem Wildschwein mit dem Virus an. "Normalerweise kratzen sich erkrankte Hunde ständig, sie kratzen sich, bis sie bluten. Bei ihr war es anders: Das Tier hatte Lähmungserscheinungen im Kieferbereich, dann Atemprobleme. Nach 48 Stunden war der Hund tot." Umbach ging zuerst von einer Vergiftung aus, deshalb ließ er die Tierleiche im Labor untersuchen. Dort wurde der Virus nachgewiesen. Anders als für Hausschweine gibt es für Hunde keine Impfung gegen die Aujeszkysche Krankheit. "Die paar Hunde lohnen sich nicht für die Pharmaindustrie", sagt Umbach. "Da gäbe es nicht genug Abnehmer."

Laut Informationen des Landesuntersuchungsamts in Koblenz gilt Deutschland seit 2003 offiziell als frei von der Krankheit. Allerdings gilt eine Meldepflicht nur für erkrankte Hausschweine und Rinder. Bei Wildschweinen trete die Krankheit noch vereinzelt auf, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Allgemein sei die Krankheit in Rheinland-Pfalz aber selten.

Kreisjagdmeister Umbach geht von einer hohen Dunkelziffer bei den Erkrankungen bei Hunden aus: "Die Untersuchungen sind aufwendig. Die meisten Jäger schicken ihre toten Hunde nicht gleich ins Labor, da hängen ja auch Kosten dran. Wenn ich bei meiner Hündin nicht so hinterher gewesen wäre, hätte man das wahrscheinlich auch nie herausgefunden." Umbach erzählt, dass er seit dem Tod seines Tieres viel vorsichtiger geworden sei. "Das Fatale ist, dass man der Sau die Krankheit überhaupt nicht ansieht. Ich achte inzwischen sehr darauf, dass meine Hunde nicht an die gejagten Tiere gehen. Vor allem der Bereich um das Maul und der Genitalbereich sind riskant, da treten viele Viren aus."

Wie viele Wildschweine in der Region den Virus in sich tragen, ist schwer zu überprüfen. Laut einer wissenschaftlichen Untersuchung aus den Jahren 2011 bis 2014, die dem Koblenzer Untersuchungsamt vorliegt, sind 5,6 Prozent der Wildschweine in Rheinland-Pfalz Virusträger.

Aktuellere oder genauere Zahlen sind öffentlich nicht bekannt. Hunde würden dort nur selten zur Untersuchung vorbeigebracht, erzählt Pressesprecherin Kerstin Stiefel. "Ob es eine Dunkelziffer gibt und wie hoch sie ist, wissen wir nicht", meint sie. "Unter den Jägern spricht man natürlich über die Krankheit", sagt Hans-Günther Vanck, Kreisjagdmeister von Bernkastel-Wittlich. Vor allem bei den Druckjagden im Herbst und Winter würden viele Hunde eingesetzt- da ließe sich Kontakt zwischen Wildschweinen und Hunden nicht komplett vermeiden. "Ich sage den Hundebesitzern immer, dass sie verhindern sollen, dass die Tiere an die Schweine gehen."

Für Herrchen und Frauchen, die nicht auf Jagd gehen, gibt er aber Entwarnung: Normale Hunde kämen ja normalerweise nicht in Kontakt mit Wildschweinen und seien deshalb nicht direkt in Gefahr.

Keine Panik also, aber Vorsicht ist angesagt. Auch der Kreisjagdmeister von Bitburg-Prüm, Gerd Grebener, stimmt in diesen Chor mit ein: "Einen hundertprozentigen Schutz für die Hunde gibt es nicht", sagt er.



Extra: DIE AUSJESZKYSCHE KRANKHEIT



Die Ausjeszkysche Krankheit wird durch einen Herpesvirus ausgelöst. Der Virus ist weltweit verbreitet. Zwei bis neun Tage nach der Ansteckung bricht die Krankheit aus, ein bis drei Tage nach dem Einsetzen der Symptome endet sie bei Hunden immer tödlich. Zu den Krankheitssymptomen gehören starker Juckreiz, Unruhe, Angstzustände, Erbrechen und Atembeschwerden, im späteren Verlauf Krämpfe, Bewegungsstörungen und Bewusstlosigkeit. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass der Mensch für eine Infektion empfänglich wäre. Das Landesuntersuchungsamt empfiehlt zum Schutz des Hundes, kein rohes Schweinefleisch zu füttern und bei der Jagd konsequent Hygieneregeln zu beachten.Extra: DIE KRANKHEIT IN DER REGION



Da die Ausjeszkysche Krankheit nur bei Schweinen oder Rindern nachweispflichtig ist, sind die offiziell bestätigen Fallzahlen sehr gering. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde seit dem Jahr 2000 kein einziger Fall gemeldet, auch im Landkreis Vulkaneifel gab es laut Informationen der Kreisverwaltung in letzter Zeit keine gemeldeten Erkrankungen. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich wurde der Erreger im Dezember 2015 bei einem Hund nachgewiesen. Im Landkreis Trier-Saarburg wurde im Dezember 2016 ein Jagdhund mit der Krankheit gemeldet.