Es sind oftmals die kleinen Dinge, die erfreuen und einen positiv stimmen. Dinge, für die es gar nicht so viel bedarf – und die doch enorm viel und vielen etwas bringen. Die aber doch erstmals gemacht werden müssen.

So wie der Einsatz der jungen Menschen im Rahmen von „youngcaritas“. Da „opfern“ junge Leute ihre Zeit, um das, was sie besonders gut können, denen, die davon kaum Ahnung haben, sie aber gerne hätten, beizubringen. Und nebenbei kommen so Jung und Alt ins Gespräch und lernen eben auch sonst so voneinander. Das ist extrem cool.

m.huebner@volksfreund.de