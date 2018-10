Tour auf dem Moselsteig

(red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Gillenfeld lädt zur elf Kilometer langen und vierstündigen Sonntagswanderung am 7. Oktober ein.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am alten Backhaus in der Holzmaarstraße, in Gillenfeld. Gewandert wird auf dem Moselsteig, Seitensprung Leiermannspfad. Vorbei an alten Mühlen, durch mystische Wälder auf die Höhen von Starkenburg und über prämierte Weinbergslagen führt dieser sagenumwobene Seitensprung.

Die Fahrt nach Enkirch erfolgt mit Privatautos, Mitfahrer zahlen 5 Euro. Anmeldung nicht erforderlich. Wanderführer ist Lothar Posdziech.

Info: www.eifelverein.net/gillenfeld