(red) Das nächste Treffen für Angehörige von Demenzkranken ist am Mittwoch, 17. Januar, von 14 bis 16 Uhr in Nerdlen in den Räumen des Pflegestützpunktes Daun-Kelberg in der Konrad-Zuse-Straße 3.